Incidente sull'A2, auto si ribalta e finisce contro il guardrail: famiglia in ospedale

Momenti di paura, questa mattina, sull’A2 del Mediterraneo, dove una monovolume, per cause in corso di accertamento, si è improvvisamente ribaltata finendo la corsa contro il guard rail. L’incidente è avvenuto tra gli svincolo di Petina e Polla.

I soccorsi

A bordo vi era una coppia con due bambini. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato l’intera famiglia all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Su quanto accaduto sono in corso le indagini della Polizia Stradale.