Incidente sull'A2, furgone che trasporta latte sbanda e si ribalta

Paura, alle prime luci dell’alba, sull’A2 del Mediterraneo, dove un furgone che trasportava latte si è improvvisamente ribaltata a poca distanza dello svincolo di Polla per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Alla guida del veicolo c’era un uomo di 62 anni, di Teggiano, che fortunatamente è rimasto illeso. Ingenti, invece, i danni al mezzo. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale per ricostruire la dinamica dell’accaduto e gestire il traffico veicolare.