Incidente tra due auto sull'A2: due feriti, tra cui un bambino

Paura, oggi pomeriggio, lungo l’A2 del Mediterrano, dove due automobili (Ford Focus C-Max ed una Fiat Punto) si sono scontrate per cause in corso di accertamento, tra gli svincoli di Montecorvino Pugliano-Pontecagnano Sud e Pontecagnano, in direzione nord.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno condotto in ospedale un adulto ed un bambino, i quali sono rimasti a seguito del violento impatto.