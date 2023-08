Incidente sull'A2, tamponamento tra 3 auto a Battipaglia: traffico in tilt

Tanta paura, questa mattina, nei pressi dello svincolo di Battipaglia, lungo l’A2 del Mediterraneo, dove tre automobili sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena, una di esse si è finanche ribaltata sulla carreggiata.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno estratto le persone rimaste bloccate nelle vetture, e i sanitari del 118 per soccorrere i feriti, fortunatamente nessuno in maniera grave. Presenti anche gli agenti della Polstrada per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro. Traffico in tilt.