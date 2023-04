Incidente sull'A2, auto sbanda e si schianta contro il guardrail

Paura, oggi pomeriggio, lungo l’A2 del Mediterraneo, dove un’automobile si è schiantata improvvisamente contro il guardrail per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

L’incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo di Battipaglia, in direzione nord. Non risultano feriti. Sul posto, comunque, sono giunti gli agenti della Polizia Stradale di Eboli per i rilievi del caso e gestire la viabilità.