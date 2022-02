Incidente sull'A2, camion sbanda e si schianta contro il guardrail: autista vivo per miracolo

Tragedia sfiorata, questa mattina, lungo l’A2 del Mediterraneo, nei pressi di Campagna (in direzione sud), dove un camion, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro il guardrail, poi si è girato su se stesso fermandosi al centro della carreggiata. Per fortuna, in quel momento, non sopraggiungevano altre vetture.

I soccorsi

L’autista non ha riportato ferite ma, ovviamente, si è molto spaventato temendo il peggio. Sul posto sono giunti gli agenti della Polstrada per gestire la circolazione veicolare e i tecnici dell’Anas.