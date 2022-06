Incidente tra auto e moto sull'A2: grave centauro a Contursi

Paura, nella tarda serata di ieri, lungo l’A2 del Mediterraneo, dove un’auto e una moto si sono scontrate nei pressi dello svincolo di Contursi Terme, in direzione sud. Nel violento impatto è rimasto ferito l’uomo in sella allo scooter, il quale è caduto rovinosamente sull’asfalto.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno condotto d’urgenza all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia, dov’è stato preso in cura dal personale sanitario. Le sue condizioni di salute sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Su dinamica e responsabilità del sinistro indaga la Polstrada.