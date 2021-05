Incidente sull'A2, moto contro guardrail: muore 32enne di Salerno

E’ Ciro Ragosta, 32enne residente a Salerno, la vittima dell’incidente stradale verificatosi, nel tardo pomeriggio di ieri, sull’A2 del Mediterraneo, nel tratto che collega il capoluogo con San Mango Piemonte. Il giovane era in sella ad una moto Honda Sh 300 quando, improvvisamente, si è schiantato contro il guardrail della carreggiata sinistra a pochi chilometri da Salerno.

Il dramma

A causa del violento impatto ha riportato ferite alla testa e al collo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale “Ruggi d’Aragona” dove, purtroppo, è arrivato già privo di vita. Vani, purtroppo, i tentativi dei medici di rianimarlo. Nella serata di ieri la salma è stata sequestrata per lo svolgimento dell’esame esterno. Sulla dinamica sono in corso le indagini da parte della Polizia Stradale. La notizia della scomparsa di Ciro Ragosta ha fatto subito il giro dei social provocando un immenso dolore in quanti lo conoscevano.