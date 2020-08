Incidente tra auto e camion sull'A2 del Mediterraneo: un ferito grave

Tragedia sfiorata, oggi pomeriggio, lungo l’A2 del Mediterraneo, dove si è verificato un incidente stradale tra gli svincoli di Padula e Lagonegro, in direzione sud. Un’automobile (Fiat Punto) e un tir si sono improvvisamente scontrati per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto il conducente della vettura è rimasto incastrato tra le lamiere e solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco è stato liberato e condotto d’urgenza dai sanitari del 118 all’ospedale di Lagonegro. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi. Sul posto è giunta anche la Polizia Stradale per accertare la dinamica del sinistro e regolare la circolazione veicolare che ha subito inevitabili rallentamenti.