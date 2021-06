Incidente tra ambulanza e tir sull'A2: un ferito in ospedale

Tragedia sfiorata, questa mattina, lungo l’A2 del Mediterraneo, dove un’ambulanza e un tir si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Il violento impatto si è verificato tra gli svincoli di Petina e Polla, in direzione sud.

I soccorsi

Sul posto è giunta un altro mezzo del 118, che ha trasportato una persona rimasta ferita in ospedale. Le sue condizioni di salute, comunque, non sarebbero gravi. Su dinamica e responsabilità dell’incidente indagano gli agenti della Polstrada. Inevitabili rallentamenti alla circolazione veicolare.