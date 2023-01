Incidente sull'A2, furgone portavalori sbanda e si capovolge: due feriti

Paura, questa mattina, lungo l’A2 del Mediterraneo, dove un furgone portavalori si è improvvisamente capovolto tra gli svincoli di Polla e Petina, in direzione sud.

I soccorsi

A bordo vi erano due uomini che sono stati soccorsi dai sanitari del 118, che li hanno trasportati all’ospedale “Luigi Curto”. Entrambi sono rimasti feriti, ma non in modo grave. Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti da parte della Polstrada. Sul posto anche l’Anas e i vigili del fuoco.