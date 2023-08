A2, incidente all'altezza di Pontecagnano: 2 feriti, traffico in tilt

Lunghe code sull'A2 Autostrada del Mediterraneo: notevoli rallentamenti - in direzione nord - tra gli svincoli di Pontecagnano sud e Pontecagnano nord, a causa di un incidente. Due le persone ferite.

L'intervento

Sul posto, il personale Anas, delle Forze dell'Ordine, del 118 e il soccorso meccanico per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Accertamenti in corso, sulla dinamica e le cause del sinistro.