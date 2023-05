Tragedia sfiorata sull'A2: camion sbanda e precipita in una scarpata

Tragedia sfiorata, questa mattina, sull’A2 del Mediterraneo, dove – tra gli svincoli di Fratte e San Mango Piemonte (in direzione sud) – un camion si è improvvisamente ribaltato precipitando in una scarpata.

I soccorsi

Alla guida c’era un ragazzo africano che, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per le operazioni di rimozione del mezzo pesante, e gli agenti della Polstrada per gestire la viabilità.