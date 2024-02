Incidente tra auto con roulotte e tir sull'A2 del Mediterraneo: feriti i conducenti

Paura, oggi pomeriggio, lungo l’A2 del mediterraneo, dove un tir si è scontrato con un’auto che trainava una roulotte a poca distanza dall’uscita di San Mango Piemonte.

I soccorsi

L’impatto è stato violento ma i due conducenti, fortunatamente, non hanno riportato gravi ferite. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 per assistere le persone coinvolte nel sinistro e gli agenti della Polstrada di Eboli per ricostruire dinamica e responsabilità dell’incidente.Inevitabili rallentamenti alla circolazione veicolare.