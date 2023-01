Incidente sull'A2, auto si schianta contro guardrail: 4 feriti, tra cui 2 bimbi

Tragedia sfiorata, questa mattina, lungo l’A2 del Mediterraneo, dove un’automobile si è schiantata contro il guard rail, tra gli svincoli di San Mango Piemonte e Salerno. A bordo una famiglia originaria della Calabria: quattro feriti, tra cui due bambini.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno condotto i quattro in ospedale per gli accertamenti del caso. Ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco con una camionetta, gli agenti della Polstrada per gestire il traffico veicolare e i tecnici dell’Anas per i rilievi di rito.