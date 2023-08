Incidente sul raccordo Salerno-Avellino: 34enne in ospedale

Incidente questa notte sul raccordo Salerno-Avellino, nel territorio comunale di Mercato San Severino. Coinvolti nel sinistro una moto ed un'auto.

I soccorsi

Sul posto, come riporta AvellinoToday, si è recata una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco e gli operatori del 118. Ad avere la peggio il 34enne che guidava la moto. L'uomo, originario di Santo Stefano del Sole (in provincia di Avellino), è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.