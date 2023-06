Incidente questa mattina a Montecorvino Pugliano, in via Macchia Morese. Due auto, una fiat Panda ed una fiat Punto, si sono scontrate frontalmente per ragioni ancora in corso di accertamento.

L'incidente

Due le persone coinvolte, una 67enne ed una 22enne, entrambe trasportate presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno dagli operatori del soccorso. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Battipaglia per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'incidente.