Incidente mortale in via Ostaglio: 26enne perde la vita

Incidente mortale in via Ostaglio, strada che collega il Capoluogo e Giffoni. A perdere la vita un ragazzo di 26 anni di San Cipriano Picentino, che si è schiantato a bordo della sua moto. Ancora non è chiara la dinamica del sinistro.

I soccorsi

La strada è stata chiusa al transito per permettere alla polizia di effettuare i rilievi del caso. Sul posto anche un''ambulanza della Croce Bianca.