Incidente mortale in via Ostaglio: 26enne perde la vita

Incidente mortale in via Ostaglio, strada che collega il Capoluogo e Giffoni. A perdere la vita un ragazzo di 26 anni di San Cipriano Picentino, Vincenzo Esposito, che si è schiantato per cause ancora in corso di accertamento mentre si trovava a bordo della sua moto.

I soccorsi

La strada è stata chiusa al transito per permettere alla polizia di effettuare i rilievi del caso. Sul posto anche un'ambulanza della Croce Bianca. Ancora non è chiara la dinamica del sinistro.

Il messaggio della sindaca

Messaggio di cordoglio dalla sindaca di San Cipriano Picentino, Sonia Alfano: "Oggi ci svegliamo con un cuore ancora più triste e dolorante per la perdita di un nostro giovane concittadino Vincenzo Esposito. A nome di tutta la comuità Sanciprianese esprimo le piu' sentite condoglianze alla Famiglia Esposito. Vi siamo vicini in questo immenso dolore".