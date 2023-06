È di un ferito il bilancio dell'incidente avvenuto questa notte, intorno alle 3.30, nei pressi della rotatoria del Novotel di Salerno, in via Generale Clark

L'incidente

Sul posto la Croce Bianca di Salerno, che ha provveduto a trasportare il ferito in ospedale. Sul luogo dell'accaduto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica del sinistro.