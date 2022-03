Imbocca contromano l'autostrada A1 e in due provano a fermarlo: 3 morti tra Caianello e Capua, uno è del salernitano

Tragedia, ieri sera , sull'A1, tra Caianello e Capua. Un 67enne di Sant’Egidio di Monte Albino, alla guida di una Fiat 500, ha imboccato l'autostrada contromano, in direzione Roma. Come riporta Casertanews, due fratelli di Castellammare di Stabia a bordo della loro Fiat Mondeo hanno prestato soccorso, tentando di fermare la vettura, ma mentre erano in strada, forse cercando di capire i motivi dell'infrazione dell'automobilista, una Range Rover Discovery con due persone a bordo, seguendo il regolare senso di percorrenza e senza notarli a causa del buio, li ha travolti e uccisi tutti e tre. La Rover nell'impatto con le due auto ferme si è ribaltata, restando in equilibrio su un lato.

A perdere la vita, purtroppo, Vittorio e Piero Verone ieri sera, di 77 e 73 anni, mentre tornavano a casa da Castel di Sangro con la Fiat Mondeo. Il primo era un noto direttore di banca in pensione. La vittima 67enne di Sant'Egidio è Gennaro Casafredda. Estratti vivi dalle lamiere delle auto coinvolte nel tremendo sinistro solo i due occupanti del Range Rover Discovery, salvati dai vigili del fuoco e affidati al 118. Le salme delle vittime sono state trasportate presso l'istituto di medicina legale di Caserta. Il tratto autostradale, chiuso temporaneamente per il sinistro, è stato poi aperto e ripristinato per la percorrenza, già in tarda serata. Accertamenti in corso.