Tragico incidente sull'A1: muore 41enne di Sarno

Dramma sull'A1, nel tratto compreso tra Capua e Caianello, in provincia di Caserta. Ha perso la vita un 41enne di Sarno: la vittima, un camionista, aveva iniziato il suo viaggio in Ciociaria, ma dopo qualche decina di chilometri ha trovato la morte.

Il dramma

Come riportano i colleghi di Frosinonetoday, l'incidente è avvenuto ieri sera, quando un tir carico di pellet partito dalla provincia di Frosinone ha tamponato un altro mezzo pesante. Il 41enne del salernitano alla guida del tir è rimasto schiacciato dal peso del suo carico: per lui ogni soccorso, purtroppo, è stato vano. Il tratto di autostrada è rimasto parzialmente chiuso fino alle due della scorsa notte. La dinamica dell’incidente è ora in fase di ricostruzione: indaga la polizia stradale di Caserta.