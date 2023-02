Tragico incidente sull'A1, in Toscana: perde la vita un 55enne di Nocera Inferiore

Tragedia, oggi, in Toscana: ha perso la vita Angelo Gambardella, un camionista di Nocera Inferiore, dopo che il suo tir è precipitato giù da un viadotto ed ha preso fuoco, nel comune di Calenzano, sulla strada provinciale 107. L'autoarticolato è precipitato dal tratto autostradale A1 all'altezza del Km 274: dopo essere sbandato, è uscito fuori strada in corrispondenza del viadotto Marinella. La vittima è morta imprigionata nella cabina di guida. Aveva 55 anni, era sposato e aveva un figlio, lavorava per conto di una ditta di trasporti. L'autoarticolato, motrice più rimorchio di 18 metri, portava un carico di frutta e verdura ai mercati del nord.

Il commento di Monica Santucci, segretaria regionale della Filt Cgil

"Non conosciamo il dettaglio. Sappiamo tuttavia che in quel tratto purtroppo non sono pochi questi tragici eventi. Poche settimane fa un incidente fra tre Tir causò code fino a Firenze".

La procura di Prato coordina gli accertamenti della Polstrada, intervenuta coi vigili del fuoco. La salma sarà sottoposta a esami medico legali. I resti del Tir sono sotto sequestro. Pare sia andata distrutta tra le fiamme la 'scatola nera' che registra velocità e orari del mezzo.

Non si conoscono le cause dell'incidente: un malore o un guasto meccanico alcune ipotesi. Il Tir, in una curva, ha prima urtato la barriera di sicurezza sul lato sinistro poi, a seguito dell’impatto, ha invertito la sua direzione ed è finito contro la barriera di sicurezza sul lato destro, abbattendola e precipitando giù dal viadotto. Nell'impatto con il terreno, in aperta campagna, si sarebbero squarciati anche i serbatoi di carburante e il mezzo ha preso fuoco.