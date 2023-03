Due incidenti in poche ore nel salernitano: automobilista ferito

Due incidenti, nel pomeriggio di oggi, nel salernitano. In particolare, ad Eboli, un uomo alla guida della sua auto ha improvvisamente perso il controllo del veicolo che, sbandando, è finito contro la saracinesca di un esercizio commerciale. Sul posto, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno condotto l'automoblista in ospedale, per le cure del caso.

L'altro sinistro

Intanto, sull’A2 del Mediterraneo in direzione Nord, tra Atena Lucana e Polla, un camion che trasportava finocchi, per cause da accertare, è finito fuori strada: ha perso il suo carico tra la corsia di sorpasso e la carreggiata Sud. Sul posto, l'Anas e la Polizia Stradale per i rilievi del caso e per regolare il traffico. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza.