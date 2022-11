Incidente sull'A2 del Mediterraneo, a Baronissi: traffico in tilt

Traffico in tilt, stamattina, sull'A2 “Autostrada del Mediterraneo” in direzione sud, all'altezza di Baronissi: per cause da accertare, due veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente stradale.

L'intervento

Sul posto, le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.