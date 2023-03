Incidente sull'A2, tra Campagna ed Eboli: un ferito

Brutto incidente stradale, stamattina, lungo l’A2 del Mediterraneo, tra Campagna ed Eboli. Il conducente di un camion, infatti, per cause da accertare ha perso il controllo della guida, finendo fuori strada. Sul posto, i sanitari del 118 che hanno condotto il ferito in ospedale, per le cure del caso.

L'intervento

Necessario, anche l'iintervento dei vigili del fuoco, dell'Anas e della Polizia Stradale per i rilievi. Traffico in tilt.