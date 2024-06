Incidente sotto la galleria, poco prima di Campagna: ferita una famiglia con un bimbo

Incidente stradale, oggi, sull'A2, sotto la galleria che si trova prima di Campagna. Un'auto, per cause da accertare, è sbandata, ribaltandosi.

A bordo, una famiglia: ad avere la peggio,un uomo e il suo bambino che sono stati soccorsi dal Vopi e dalla Croce Rossa di Serre e condotti in ospedale ad Oliveto Citra, per le cure del caso. Per la madre del piccolo, invece, solo lievi ferite. Indagano, dunque, le forze dell'ordine, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.