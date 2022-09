Incidente sull'A2 del Mediterraneo: camion sbanda e si ribalta, morto 68enne

Dramma poco dopo le 6 di stamattina, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Sud. Nei pressi dello svincolo di Campagna, per cause da accertare, un 68enne dell'avellinese alla guida di un camion ha perso il controllo del mezzo che, dunque, è sbandato e si è ribaltato. Troppo violento l'impatto: l’uomo purtroppo ha perso la vita. Inutili, i soccorsi del 118 per salvarlo.

Gli accertamenti

Indagano, le forze dell'ordine, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del tremendo sinistro.