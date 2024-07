A2 del Mediterraneo, incidente allo svincolo di Pontecagnano: grave 70enne

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, vicino allo svincolo di Pontecagnano in direzione nord. Un automobilista settantenne di Roma ha perso il controllo della sua vettura, schiantandosi contro il guardrail. L'uomo è rimasto gravemente ferito e incastrato tra le lamiere. I vigili del fuoco di Eboli sono intervenuti tempestivamente per liberarlo, e i sanitari lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Ruggi di Salerno. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.