Incidente sull'A2 del Mediterraneo: auto sbanda e finisce contro il guardrail

Tensione, oggi pomeriggio, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, tra Atena Lucana e Sala Consilina. Per cause da accertare, infatti, un'auto in corsa in direzione Sud, è finita contro il guardrail. Nessun ferito.

L'intervento

Sul posto, la Polizia Stradale, gli uomini dell’Anas e il soccorso stradale, come riporta Ondanews. Tanto spavento, dunque, ma nessuna gravissima conseguenza. Accertamenti in corso.