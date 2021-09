Maxi-tamponamento sull'A2 a Fratte, poi a Torrione l'incidente tra bici e moto

Un giovedì poco tranquillo, in termini di sicurezza stradale, nel salernitano. Precisamente, nel tardo pomeriggio, sull’autostrada A2 nei pressi dello svincolo di Fratte a Salerno, 4 veicoli sono stati coinvolti in un maxi tamponamento. Traffico in tilt ed ingenti danni: tra i mezzi in questione, anche un furgoncino con a bordo turisti stranieri. Sul posto, le ambulanze del Vopi di Pontecagnano e la Croce Rossa, nonchè le forze dell'ordine, per ricostruire la dinamica esatta e le cause del sinistro.

Il secondo sinistro

In serata, sul lungomare Marconi di Salerno, a Torrione, un ciclista è stato investito da una moto: il malcapitato sulla bici è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Salerno. Sul luogo, gli agenti della Polizia Municipale per le indagini del caso.