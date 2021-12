Brutto incidente, stasera, lungo l'A2 del Mediterraneo, sullo svincolo autostradale di Atena Lucana, in direzione sud. Per cause da accertare, infatti, un'auto ed un pick-up si sono scontrati frontalmente: otto i feriti, ma nessuno in gravi condizioni.

Sul posto, la Polizia Stradale e i soccorsi: si indaga, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.