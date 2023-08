Incidente sull'A2 del Mediterraneo, all'altezza di Battipaglia: un ferito

Brutto incidente, nel primo pomeriggio di oggi, lungo l’A2 del Mediterraneo: all'altezza di Battipaglia, per cause da accertare, un'auto è sbandata ed è finita contro il guardrail.

Sul posto, i vigili del fuoco per trarre in salvo il malcapitato, rimasto incastrato nelle lamiere della vettura: l'automobilista è stato condotto in ospedale per le cure del caso. Indaga la polizia stradale per ricostruire la dinamica e le cause dell'accaduto.