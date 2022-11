Incidente tra auto sull'A2, all'altezza di Eboli: due feriti

Brutto incidente sulla A2 del Mediterraneo, all'altezza dell'uscita di Eboli: per cause da accertare, due auto si sono scontrate. Sul posto, la Polstrada e il 118: due le persone rimaste ferite, di cui una in modo serio, condotte in ospedale.

Gli accertamenti

Sul luogo del sinistro, anche i vigili del fuoco e l'Anas: si indaga, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'accaduto.