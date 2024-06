Incidente sull'A2 del Mediterraneo: 3 veicoli coinvolti, traffico bloccato

Traffico in tilt, in questo martedì pomeriggio, sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, in direzione Fisciano. E' stato infatti registrato un incidente nei pressi del km 5, a Salerno.

L'intervento

Il sinistro, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto tre veicoli. Sul posto, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il fluire regolare dei veicoli nel più breve tempo possibile.