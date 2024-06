Incidente sull'A2 del Mediterraneo, all'altezza di Fratte: grave il conducente, traffico paralizzato

Traffico bloccato sull'A2 del Mediterraneo, in direzione Napoli, al km 0,100 a Salerno a causa di un grave incidente registrato questa mattina alle 6, nei pressi dello svincolo di Fratte. Un uomo alla guida di un camion ha perso il controllo del mezzo pesante che si è ribaltato sulla carreggiata: sul posto, i Vigili del Fuoco con la squadra della Sede Centrale per estrarre il conducente in condizioni gravi ed affidarlo alle cure del 118. Al fine di ripristinare la riabilità ordinaria è stata inviata un'autogrù. Al momento le operazioni sono ancora in corso e il traffico è congestionato sula corsia sud di marcia.

Il dispositivo di traffico

Per i veicoli provenienti da Reggio Calabria e diretti a Napoli direzione obbligatoria su A30, per i veicoli provenienti da Fisciano in direzione Napoli uscita obbligatoria allo svincolo di Pontecagnano nord al km 18,400, proseguimento su tangenziale di Salerno e rientro in A2 dir Napoli allo svincolo di Salerno Fratte.

Le indagini

Accertamenti in corso da parte degli agenti della Polizia Stradale per ricostruire cause e dinamica esatta del fatto, mentre le squadre Anas sono impegnate per il ripristino del tratto.