Incidente sull'A2 del Mediterraneo, ferita una donna

Brutto incidente, stamattina, lungo l’A2 del Mediterraneo, tra Sala Consilina e Padula-Buonabitacolo. Per cause da accertare, un'auto è sbandata, finendo fuori dalla carreggiata. Ferita una donna, mentre, poco dopo, anche un altro automobilista ha perso il controllo della guida, restando tuttavia illeso.

Indaga, la Polizia Stradale per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro e i sanitari del 118. Accertamenti in corso.