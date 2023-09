Due incidenti nella notte: 7 feriti in totale, accertamenti in corso

Due incidenti stradali nella notte: in particolare, lungo l’A2 del Mediterraneo, in direzione Nord, nei pressi dello svincolo di Petina, per cause da accertare, si sono scontrati un'auto e un furgone che, per l'impatto, si è ribaltato, come riporta Ondanews. Quattro i feriti condotti in ospedale, per le cure del caso: accertamenti in corso, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'accaduto.

Intanto, sempre nella notte, a Montesano Scalo, una vettura è sbandata finendo contro un muretto: mamma e bimbi a bordo sono stati condotti in ospedale, con ferite non gravi. Indagano le forze dell'ordine, per far luce sul sinistro stradale.