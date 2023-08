Tensione sull’A2 del Mediterraneo, all’altezza di Sicignano: per cause da accertare, un tir è rimasto coinvolto in un incidente stradale, perdendo il suo carico di pomodori.

L'intervento

Sul posto, la Polizia Stradale e l'Anas per i rilievi del caso: si indaga. Illeso il conducente del camion.