Incidente tra mezzi pesanti sull'A2, tra Baronissi e Salerno: un ferito

Brutto incidente sull'A2 'Autostrada del Mediterraneo' in direzione sud, tra Baronissi e Salerno. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due mezzi pesanti e nell'impatto una persone è rimasta ferita.

L'intervento

Sul posto, le squadre Anas, delle Forze dell'Ordine e del 118 per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Consigliata l'uscita agli svincoli di Fisciano e Baronissi. Traffico in tilt fino alle ore 16 circa, quando sul tratto di strada è ripresa la regolare circolazione.