Incidente sull A3 direzione sud, all’altezza dello svincolo per il raccordo Salerno Avellino, come riporta Salernonotizie. Per cause da accertare, un'auto è sbandata finendo contro il guardrail.

L'intervento

Sul posto, la Polizia Stradale e i sanitari: pare non siano state registrate gravi conseguenze.