Incidente sull'A30, all'altezza di San Severino: un ferito

Brutto incidente, stamattina, lungo l’autostrada A30, a pochi chilometri dall’uscita di Mercato San Severino in direzione nord. Come riporta Zerottonove, un automobilista è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari del 118, per essere condotto in ospedale.

I soccorsi

Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Accertamenti in corso, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro che, inevitabilmente, ha creato rallentamenti.