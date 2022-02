Incidente sull'A30, all'altezza di Mercato San Severino, due feriti

Brutto incidente, oggi, sull’autostrada A30, all'altezza dell’uscita di Mercato San Severino, questa sera. Come riporta Zerottonove, una vettura per cause da accertare avrebbe tamponato un furgone, causando disagi e rallentamenti in autostrada.

L'intervento

Feriti entrambi i conducenti: sul posto, i sanitari del 118 e la Polizia Stradale per i rilievi del caso.