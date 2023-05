Incidente sull'A30, all'altezza di San Severino: muore una ragazzina

Tragico incidente, nel tardo pomeriggio, sull’A30, nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino, in direzione Caserta. Per cause da accertare, un'auto è sbandata, finendo fuori strada. Una ragazzina di 14 anni che viaggiava nella vettura insieme ad altre persone, sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo, schiantandosi contro il guardrail. Purtroppo la minore ha perso la vita. Altri due feriti gravissimi sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118, con l'intervento di una eliambulanza. Pare che in auto ci fosse anche una bambina piccola.

Gli accertamenti

Sul posto, la Polizia Stradale. Si indaga, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del tremendo sinistro. Code e traffico in tilt.