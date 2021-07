Incidente stradale ad Acciaroli: ferito un motociclista

Tanta paura ma per fortuna solo ferite ed escoriazioni per un centauro che nel pomeriggio, ad Acciaroli, ha perso il controllo della propria moto ed è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

I dettagli



L'uomo è caduto e dopo un volo di dieci metri è finito contro le barriere del guardrail, poi nei pressi del muro di una abitazione. Sul posto sono giunti subito i sanitari del 118, che hanno medicato il motociclista.