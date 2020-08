Incidente tra moto e furgone ad Eboli: grave 17enne rumeno

Paura, nel tardo pomeriggio di ieri, in località Acqua dei Pioppi di Eboli, dove si è verificato un grave incidente stradale. Una moto, guidata da un 17enne di nazionalità rumena, si è improvvisamente scontrata con un furgone, condotto da un uomo, per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto il giovane è caduto rovinosamente sulla carreggiata, privo di sensi e con diverse fratture ed escoriazioni. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno condotto d’urgenza all’ospedale “Maria Santissima Addolorata” dov’è stato portato in sala operatoria. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano i carabinieri.