Incidente nella notte, ad Agropoli: auto sbanda e finisce contro un cancello

Tensione, nella notte, ad Agropoli: un’auto, per cause da accertare, è sbandata in via Fuonti, finendo contro il cancello di un’abitazione per poi ribaltarsi. Solo lievi ferite, fortunatamente, per la conducente: sul posto, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno estratto la malcapitata dall'abitacolo della vettura, per affidarla ai sanitari.

Accertamenti in corso, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'accaduto.