Ennesimo incidente, sabato sera, ad Agropoli: in via Dante Alighieri, per cause da accertare, un'auto ed uno scooter si sono violentemente scontrati. Ad avere la peggio, il centauro, soccorso dai sanitari del 118 e condotto all’ospedale “San Luca” di Vallo. Indagano, dunque, i carabinieri, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.