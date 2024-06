Incidente ad Agropoli: auto si ribalta, un ferito

Brutto incidente, oggi, ad Agropoli, nei pressi della stazione, dove, per cause da accertare, un'auto è sbandata per poi ribaltarsi. Il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo e, soccorso dai sanitari, è stato condotto in ospedale per le cure del caso.

Accertamenti in corso, dunque, da parte della Polizia Municipale, per stabilire le cause e l'esatta dinamica dell'accaduto.