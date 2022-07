Due incidenti in poche ore ad Agropoli: in ospedale un centauro e una automobilista

Un sabato da dimenticare, ieri, ad Agropoli, dove nel pomeriggio si sono verificati due incidenti. Il primo, in ordine temporale, sulla statale 267: per cause da accertare, una moto ed un'auto si sono scontrate all'altezza di via Mozart. Ad avere la peggio, il centauro sbalzato sull'asfalto. Immediati i soccorsi che hanno condotto il malcapitato in ospedale, per le cure del caso, mentre indaga la polizia municipale per ricostruire la dinamica e le cause dell'accaduto.

L'altro sinistro

Nel tardo pomeriggio, poi, un'auto è finita fuori strada, ribaltandosi parzialmente, in via Verga: alla guida una donna che aveva perso il controllo della guida, pare per un malore. Sul posto, oltre ai sanitari e alle forze dell'ordine, anche i vigili del fuoco che hanno estratto l'automobilista dalla vettura, per affidarla ai soccorritori. Accertamenti in corso.